Heidelberg. (pol/mare) Bereits am Freitagnachmittag hat ein Mann ein zehnjähriges Mädchen in einer Straßenbahn mit rassistischen Äußerungen beleidigt. Das berichtet die Polizei.

Das Mädchen war gegen 14.30 Uhr in der Bahn der Linie 22 in Fahrtrichtung Eppelheim, als der Mann damit begann, das Mädchen zu beschimpfen. Einige Fahrgäste, die das mitbekommen hatten, kamen dem Mädchen danach zu Hilfe. Sowohl die Zehnjährige als auch der Pöbler stiegen an der Haltestelle "Kranichweg" im Pfaffengrund aus. Während das Mädchen nach Hause ging, blieb der Mann an der Haltestelle stehen.

Er soll etwa 60 Jahre alt sein, ist kräftig, hat einen mit Bauchansatz, kurze weiße Haare und einen Mittelscheitel. Er trug eine blaue Latzhose und ein rot-kariertes Hemd. Er hatte zudem ein Fahrrad und eine Einkaufstüte dabei, sprach Hochdeutsch und humpelte.

Bereits vor dem Vorfall soll der Mann zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Stadtbücherei in eine Diskussion mit einem weiteren Fahrgast verwickelt gewesen sein und diesen ebenfalls beleidigt haben.

Die Polizei sucht dazu Zeugen. Sie können sich melden unter Telefon 0621/174-4444.