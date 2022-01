Heidelberg-Bahnstadt. (pol/lesa) Bei einem Auffahrunfall auf der Eppelheimer Straße ist am Samstagmittag ein 41-jähriger BMW-Fahrer leicht verletzt worden. Laut Polizei war eine ebenfalls 41-jährige Frau gegen 11.30 Uhr mit ihrem VW in Richtung Eppelheim unterwegs, als sie kurz vor dem Übergang in die Henkel-Teroson-Straße dem BMW-Fahrrer auffuhr.

Dabei erlitt der 41-Jährige leichte Verletzung und wurde ärztlich behandelt. Der VW wurde beim Aufprall so so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste Der entstandene Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.