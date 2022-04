Heidelberg. (pol/rl) Von einem Lastwagen zu Fall gebracht wurde eine Radfahrerin am Donnerstag an in der Speyerer Straße.

Gegen 11.30 Uhr waren die 56-jährige Radfahrerin und der 35-jährige Lastwagen-Fahrer in Richtung Schwetzingen unterwegs. Auf Höhe der Straße "Langer Anger" fuhr der Lastwagen zu nah an der 56-Jährigen vorbei und brachte sie dabei zu Fall.

Die Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.