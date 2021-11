Heidelberg. (pol/mare) Die Landesstraße L637 in Wieblingen ist am Montagnachmittag nach einem Unfall in beide Richtungen gesperrt. Das berichtet die Polizei auf RNZ-Nachfrage.

Gegen 13.30 Uhr wollte ein Lkw demnach nach links nach Wieblingen in den Grenzhöfer Weg abbiegen. Dabei übersah der Fahrer ein Auto, es kam zum Zusammenstoß. Die Autofahrerin wurde dabei verletzt und kam in ein Krankenhaus. Über die Schwere der Verletzung liegen noch keine Informationen vor.

Die L637 ist zur Unfallaufnahme voll gesperrt. Das Auto muss abgeschleppt werden. Die Umleitung erfolgt über den Grenzhöfer Weg.