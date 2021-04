Heidelberg. (pol/lyd) Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag um 11.10 Uhr an der Kreuzung Speyerer Straße/Rudolf-Diesel-Straße wurde eine Autofahrerin leicht verletzt, teilt die Polizei mit. An den beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 13.000 Euro.

Der 24-jährige Fahrer eines Porsche hatte sich auf der Speyerer Straße zunächst zum Linksabbiegen in die Rudolf-Diesel-Straße eingeordnet. Anschließend wechselte er unachtsam den Fahrstreifen nach rechts und kollidierte mit der 58-jährigen Fahrerin eines VW-Passat, die stadtauswärts auf dem linken Geradeausfahrstreifen fuhr. Die Autofahrerin wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gefahren.