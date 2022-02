Heidelberg-Altstadt. (pol/rl) Am Donnerstagabend entwendete gegen 19 Uhr ein bisher unbekannter Täter das Mobiltelefon einer 19-jährigen Frau in einem Café in der Friedrich-Ebert-Anlage.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Täter auch für einen Handydiebstahl in einem Karlsruher Restaurant in der Blücherstraße verantwortlich sein dürfte. Erste Fahndungsmaßnahmen nach dem Diebstahl führten nicht zum Auffinden des Täters.

Der Täter soll dünn und etwa 30 bis 40 Jahre alt sein. Hinweise erbittet das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der 0621/174-1700.