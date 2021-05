Heidelberg. (pol/lyd) Ein 40-jähriger Wohnsitzloser zog sich am Dienstagnachmittag gegen 15.50 Uhr eine schwere Verletzung am Bein zu als er sich unberechtigt Zugang zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Thoma-Straße verschaffen wollte, teilt die Polizei mit.

Der stark alkoholisierte Mann hatte zunächst die Glasscheibe in einer Tür eingeschlagen. Als er dann hindurchklettern wollte, zog sich der Mann eine stark blutende Wunde an der Wade zu.

Ein Zeuge fand den Mann und verständigte Polizei und Rettungskräfte. Der 40-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in eine nahegelegene Klinik gebracht, wo Ärzte die tiefe Schnittverletzung schnell versorgten.

Augenscheinlich wollte sich der 40-Jährige, der einen Blutalkoholgehalt von 2,6 Promille aufwies, einen trockenen Schlafplatz suchen. Ob der Wohnsitzlose auch in der Absicht in den Keller eingedrungen ist, etwas zu entwenden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung erwartet den Mann auf alle Fälle.