Heidelberg. (pol/sake) Bei einem Zusammenstoß zwischen einem 60-jährigen BMW-Fahrer und einem 49-jährigen Ford-Fahrer am Dienstag, gegen 13.30 Uhr, wurde die Beifahrerin leicht verletzt.

Der BMW-Fahrer fuhr auf der Straße "Im Neuenheimer Feld" in Heidelberg, als er in den Kreuzungsbereich der Berliner Straße einfuhr, um geradeaus in die Jahnstraße weiterzufahren. Auf Höhe der querenden Gleise musste er sein Fahrzeug aufgrund des Gegenverkehrs anhalten, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Als er anschließend weiter fahren wollte, kollidiert er mit dem Ford, welcher von der Ernst-Walz-Brücke auf der Berliner Straße unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Beifahrerin des Ford-Fahrers leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Autos beträgt rund 9000 EUR. Der BMW ist nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Da der genaue Verlauf des Unfalls noch nicht geklärt werden konnte, mögen sich Zeugen bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621-174-4111 melden.