Heidelberg. (pol/sake) Eine 59-jährige Frau wurde am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr in der Heidelberger Altstadt von Unbekannten angegriffen und anschließend ausgeraubt.

In der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 59, sprachen mehreren Männern die Frau an. Einer der Männer näherte sich der Frau, die sich daraufhin wehrte und den Unbekannten von sich weg stieß. Das wollte der Mann nicht auf sich sitzen lassen. Er griff die Frau an und verletzte sie mit einer Flasche am Kopf. Anschließend nahm er ihre Handtasche an sich, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Gemeinsam mit seinen Begleitern flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Frau verständigte sofort einen Bekannten, der wiederum die Polizei informierte. Mit einem hinzugerufenen Rettungswagen wurde die 59-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Personen festgenommen werden. Ob es sich bei diesen um die Täter im vorliegenden Fall handelt, ist derzeit noch unklar. Daher bittet die Polizei Zeugen unter der Telefonnummer Tel.: 0621 174 um Mithilfe.

Zur Täterbeschreibung:

1. Person: männlich, etwa 25 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Der Mann soll eine auffallend gelbe Winterjacke getragen haben, die im Schulter- und Brustbereich wiederum schwarz gesteppt gewesen war.

2. Person: männlich, dunkel gekleidet und mit einer auffallend roten Base-Cap.

Zu den übrigen Personen aus der Gruppe liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Gestohlen wurde eine schwarze Damen-Handtasche aus Leder, in welcher sich ein Smartphone der Marke SAMSUNG sowie ein Schlüsselbund befanden.