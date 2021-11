Heidelberg. (mün) Am Kurfürst-Friedrich-Gymnasium in der Heidelberger Altstadt gab es am Donnerstagmorgen Feueralarm. Gegen 9.30 Uhr wurde das Gebäude evakuiert und alle Schülerinnen und Schüler mussten sich in die Fußgängerzone begeben.

Nach Angaben der Feuerwehr brannte ein Mülleimer in einer Toilette. Verletzt sei niemand.