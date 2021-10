Heidelberg-Altstadt. (pol/rl) In eine Bäckerei in der Hauptstraße zwischen Fahrtgasse und Brunnengasse wurde am Mittwochabend oder Donnerstagmorgen eingebrochen. Wie die Polizei meldet, fand der Einbruch zwischen Mittwoch, 17.55 Uhr, und Donnerstag, 5.15 Uhr, statt. Die Täter hebelten die Glasschiebetüren auf, brachen im Verkaufsraum zwei Kassen auf und erbeuteten rund 150 Euro Bargeld.

Hinweise erbittet das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/99-1700.