Heidelberg. (pol/mare) In der Nacht auf Samstag nutzten ein oder mehrere Unbekannte die Abwesenheit der im Urlaub befindlichen Bewohner aus und brachen in ein Zweifamilienhaus in Heidelberg ein. Das berichtet die Polizei.

Zwischen 13.30 und 0.30 Uhr hebelten der oder die Täter demnach ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses in der Gabelsbergstraße in Neuenheim auf. Ob sie auch etwas mitgehen ließen, ist unklar. Am aufgebrochenen Fenster entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Ermittlungsgruppe Eigentum geführt. Diese sucht Zeugen. Sie können sich melden beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Telefon 06221/4569-0, oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/174-4444.