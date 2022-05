Heidelberg-Bergheim. (pol/sake) In der Sonntagnacht, kurz nach 2 Uhr, wurde eine 33-jährige Frau durch Geräusche auf ihrem Balkon unliebsam geweckt.

Ein bislang unbekannter Täter gelangte in dem Mehrfamilienhaus in der Gneisenaustraße auf den Balkon der Wohnung im Hochparterre. Dort versuchte er den Rollladen zum Schlafzimmer der 33-Jährigen nach oben zu drücken. Die junge Frau lag zu diesem Zeitpunkt in ihrem Bett und schlief.

Als dies nicht gelang, versuchte der Einbrecher den Rollladen zum Wohnzimmer nach oben zu drücken. Die zwischenzeitlich wach gewordene Frau schaltet die Zimmerbeleuchtungen der Wohnung ein und der aufgeschreckte Täter verschwand, ohne in die Wohnung gekommen zu sein.

Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten war die Frau immer noch sichtlich geschockt und beruhigte sich nur langsam. Den Täter beschrieb sie als circa 180 cm großen Mann mit dunkler Kleidung.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei im Nahbereich verliefen ergebnislos. Der bei seiner Tathandlung gestörte Täter hinterließ aber zahlreiche Spuren auf dem Balkon, die derzeit ausgewertet werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444 oder dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 06221/99-1700, in Verbindung zu setzen.