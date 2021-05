Heidelberg. (pol/ppf) Radfahrer sind im Straßenverkehr besonderen Gefahren ausgesetzt - das zeigte sich bei einem Verkehrsunfall am Montagabend im Heidelberger Stadtteil Bergheim. Ein 28-jähriger Mann parkte gegen 19.30 Uhr seinen VW am Fahrbahnrand ein.

Beim Aussteigen übersah er die 48-Jährige, die mit ihrem Klapprad gerade in gleicher Fahrtrichtung an dem VW vorbeifuhr, dessen Fahrer die Fahrertür öffnete. Die Radlerin konnte nicht mehr ausweichen, prallte gegen die Tür und stürzte zu Boden. Dabei zog sie sich Verletzungen am Kiefer zu und wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert, berichtet die Polizei. Sowohl das Fahrrad als auch der VW wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt, der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.