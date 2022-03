Heidelberg. (pol/msc) Ein Fahrradfahrer kollidierte am Mittwochnachmittag mit einer geöffneten Autotür. Der 31-jährige Radfahrer stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht an Brust, Hand und Fuß. Das berichtet die Polizei zum Vorfall in der Straße Zum Steinberg in Handschuhsheim.

Der 72-jährige VW-Fahrer hatte offenbar beim Aussteigen den Verkehr nicht beachtet und seine Tür geöffnet. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.