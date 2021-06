Heidelberg-Altstadt. (pol/krs) Ein fahrerloser Opel hat am Montagabend gegen 21 Uhr einen Sachschaden von mindestens 1500 Euro verursacht. Das teilte die Polizei mit.

Demnach startete eine 56-Jährige ihr automatikbetriebenes Auto auf dem Parkplatz Ehrenfriedhof. Dann fiel ihr auf, dass sie etwas vergessen hatte, weswegen sie ausstieg, den Motor jedoch laufen ließ.

Den Rückwärtsgang hatte sie aber bereits eingelegt und so fuhr ihr Opel ohne sie rückwärts. Die 56-Jährige versuchte, das Auto an der offenen Fahrertür mit Körperkraft aufzuhalten, dabei überrollte der Wagen allerdings ihren Fuß und sie stürzte zu Boden. Auf seinem weiteren Weg fuhr der Opel über einen Zaun und rollte weiter auf eine dahinterliegende Weide.

Die Tochter der 56-Jährigen war in der Nähe und schaffte es, das Auto einzuholen und die Handbremse zu ziehen, dass der Wagen stoppte. Am Opel selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro, wie hoch der Schaden am Zaun ist, ist noch nicht bekannt.

Die 56-Jährige musste zur ärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte führt die weiteren Ermittlungen.