Heidelberg. (pol/mare) In Heidelberg ist am Donnerstagmorgen ein Auto in Brand geraten. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 9.15 Uhr fuhr eine 32-Jährige demnach mit ihrem Volkswagen auf dem Birkenweg, als sie plötzlich Rauch aus ihrem Auto aufsteigen sah. Sie stoppte sofort den Wagen und verließ ihn. Ein Passant, der die Szene beobachtete, griff ein und konnte das Feuer mit einem Feuerlöscher löschen. Die Frau blieb unverletzt.

Der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Dieses war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein technischer Defekt war vermutlich Ursache des Brandes.