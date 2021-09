Heidelberg. (pol/rl) Sachschaden entstand bei einem Auffahrunfall in Rohrbach-Süd am Mittwochabend. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Ein 30-jähriger Opel-Fahrer war gegen 19 Uhr auf der Landesstraße L600 von Lingental nach Rohrbach unterwegs. Vor der Kreuzung mit der Karlsruher Straße hielt er hinter einem BMW an, der an der geschlossenen Bahnschranke gehalten hatte.

Als sich die Schranke öffnete, fuhren beide Autos an. Kurz darauf musste der BMW verkehrsbedingt allerdings nochmal abbremsen, woraufhin der Opel auffuhr.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beträgt rund 8000 Euro.