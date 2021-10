Heidelberg. (pol/lyd) Am späten Samstagabend gegen 23.45 Uhr sprachen zwei Männer einen 28-Jährigen in Höhe der Hauptstraße 56 in Heidelberg an, teilt die Polizei mit.

Nachdem sie ihn angesprochen hatten, versuchten die beiden ihm die Halskette vom Hals zu reißen. Daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung, bei welcher der 28-Jährige im Gesicht leicht verletzt wurde.

Hinweise auf die Täter und den Vorfall an sich erbittet das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 0621/174-1700.