Heidelberg. (pol/ppf) Hat der 14-jährige Verdächtige nicht nur einmal die Sprühflasche angelegt? Diesen Verdacht erhebt derzeit die Polizei, die bereits am Freitag, 30. April in der Heidelberger Altstadt den Sprayer auf frischer Tat erwischt hat. Kurz vor 20 Uhr soll er laut Polizei am Bahnhof Heidelberg-Altstadt auf eine Plakatwand und in der dortigen Unterführung mit Sprühfarbe mehrere Graffitis gemalt haben. Was er dabei nicht bemerkte: Er wurde von einem Polizisten des Reviers Heidelberg-Mitte beobachtet.

Der war gerade auf dem Nachhauseweg - doch wenn ein Polizist in seiner Freizeit etwas Gesetzeswidriges beobachtet, ruft die Pflicht. Auch nach Feierabend. Kurzum nach der Beamte den Jugendlichen fest, und bemerkte dessen mit Farbe verschmierten Hände. Nachdem die Personalien des 14-Jährigen notiert waren und ihm die Spraydose abgenommen wurde, durfte der Sprayer wieder seine Freiheit genießen. In einer Nachschau am Montag, 3. Mai wurden im Bereich der Heidelberger Altstadt an insgesamt 10 Örtlichkeiten Graffitis gleicher Art mit gleicher Farbe festgestellt. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Gegen den 14-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen ermittelt.