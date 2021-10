Heidelberg. (pol/lyd) Am späten Samstagabend gegen 23.45 Uhr sprachen zwei bisher unbekannte männliche Personen einen 28-jährigen Mann in Höhe der Hauptstraße 56 in Heidelberg an, teilt die Polizei mit.

Die Unbekannten versuchten hierbei, die Halskette des 28-Jährigen von seinem Hals zu reißen. Daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung, wodurch der 28-Jährige im Gesicht leicht verletzt wurde.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.