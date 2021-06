Heidelberg. (pol/make) In der Nacht zum Samstag wurde ein 24-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Friedrich-Ebert-Anlage verletzt. Polizeiangaben zufolge verlor der zu schnell fahrende Nissan-Fahrer gegen 1.39 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam kurz nach der Kreuzung am Adenauerplatz nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer Werbetafel und kam mit seinem Fahrzeug auf der Schutzplanke zum Stehen.

Zeugen leisteten unmittelbar nach dem Unfall Erste Hilfe, da der 24-Jährige nach der Kollision kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte. Mit dem Eintreffen der Rettungskräfte wurde vom Notarzt weiterversorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde ihm nach der Behandlung eine Blutprobe zur Feststellung seiner Alkohol- und Drogenbeeinflussung entnommen.

Seinen Führerschein musste der Fahrzeugführer ebenfalls abgeben. An dem Nissan entstand 6000 Euro Schaden.