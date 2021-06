Heidelberg. (pol/mare) Ein 18 Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend mit einem Komplizen einen 27-Jährigen in Bergheim auf offener Straße überfallen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, sitzt er nun in Untersuchungshaft.

Als der 27-Jährige demnach kurz vor 20 Uhr die Poststraße entlanglief, soll er auf Höhe des Alten Hallenbads von den beiden 18-Jährigen angesprochen worden sein. Der 27-Jährige soll hierauf nicht eingegangen sein und seinen Weg fortgesetzt haben.

Die beiden jungen Männer sollen dem 27-Jährigen daraufhin gefolgt sein und ihn kurz darauf in Höhe des Fußwegs zwischen der Poststraße und der Bergheimer Straße angegriffen haben. Dabei soll der 18-Jährige ihm die Goldkette im Wert von mehreren Hundert Euro vom Hals gerissen haben. Als der 27-Jährige die Polizei verständigte, flüchteten die beiden Angreifer samt Beute.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurden die beiden 18-Jährigen bereits kurz nach der Tat festgenommen. Der Eine trug dabei die Halskette des 27-Jährigen.

Am Freitagmittag wurde er der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde gegen ihn Haftbefehl wegen des Verdachts des Raubes erlassen, er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen gegen den Komplizen dauern an.