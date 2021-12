Heddesheim. (pol/lyd) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen zwei bulgarische Staatsangehörige im Alter von 32 und 37 Jahren erlassen, teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die beiden Männer stehen im dringenden Verdacht, versucht zu haben, am Montag gegen 20.40 Uhr in die Geschäftsräume eines Kfz-Betriebs in Heddesheim einzubrechen.

Die beiden Tatverdächtigen sollen eine Glasscheibe aus dem Tor zur Werkstatt des Betriebs in der Mannheimer Straße herausgedrückt haben, um in den Räumlichkeiten Buntmetall, Bargeld und weitere stehlenswerte Gegenstände zu entwenden.

Als jedoch die Alarmanlage auslöste, flüchteten die beiden Männer. Sie wurden wenig später unweit des Tatorts unter Einsatz eines Polizeihubschraubers von Polizeikräften vorläufig festgenommen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden am Dienstagnachmittag dem Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim zur Eröffnung der Haftbefehle wegen Fluchtgefahr vorgeführt, anschließend wurden sie in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Inwiefern die Tatverdächtigen für weitere gleichgelagerte Straftaten in Betracht kommen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.