Fahrenbach/Schefflenz. (pol/mare) Gleich zwei Mal haben am Montag und Dienstag riskante Überholmanöver beinahe zu Unfällen geführt. Davon berichtet die Polizei.

> Fahrenbach: Um einen Unfall zu vermeiden, musste am Dienstagmorgen ein Opel-Fahrer zwischen Fahrenbach und Trienz in den Grünstreifen ausweichen. Der 52-Jährige war gegen 6.40 Uhr mit seinem Auto auf der Kreisstraße K3970 unterwegs, als ihm ein unbekanntes Fahrzeug auf seinem Fahrtstreifen entgegenkam. Das entgegenkommende Auto hatte in einer unübersichtlichen Kurve einen Linienbus überholt.

Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, bremste der Opel-Lenker und wich nach rechts aus. Im Grünstreifen überfuhr er einen Bordstein und streifte einen Leitpfosten.

Der entstandene Sachschaden liegt jenseits der tausend Euro. Die unbekannte Person setzte ihre Fahrt mit ihrem Auto fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

> Schefflenz: Weil ihm ein schwarzer Toyota auf seiner Spur entgegenkam, musste ein Mercedes-Fahrer am Montagnachmittag ausweichen um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Der 27-Jährige war gegen 14.20 Uhr auf der Bundesstraße von Adelsheim in Richtung Oberschefflenz unterwegs, als ihm ein Lkw entgegenkam, der gerade überholt wurde. Der überholende Toyota Kleinwagen wurde von einem Mann zwischen 30 und 40 Jahren mit kurzen Haaren gesteuert. Der Mercedes-Lenker wich nach rechts in den Grünstreifen aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden.

Hierbei beschädigte der 27-Jährige eine Leitplanke und seinen Mercedes. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 7000 Euro. Der Toyota-Lenker fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern oder sich bei der Polizei zu melden.

> Zeugen für beide Fälle können sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefonnummer 06261/8090, melden.