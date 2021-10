Fahrenbach. (pol/mare) Ein Dieb ist in Fahrenbach auf den Hund gekommen. Der Unbekannte stahl nämlich in der Nacht auf Donnerstag, 30. September, in der Zeit von 18 bis 9 Uhr einen Border Collie Blue Merle, wie die Polizei nun mitteilt.

Das Tier war in einem Zwinger bei einer Scheune im Wengertsgewann nahe der Grenze zur Gemarkung Sattelbach untergebracht. Der Polizeiposten Limbach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06274 928050.