Eschelbronn. (fro) Bei dem Einbruch in den DHL-Paketzustellstützpunkt in der Nacht auf Montag vergangener Woche wurden offenbar keine allzu wertvollen Sachen gestohlen. Das teilte jetzt Marc Mombauer, Pressesprecher des Unternehmens, auf RNZ-Nachfrage mit. Zunächst war die Polizei davon ausgegangen, dass die unbekannten Täter zwischen 2 und 7 Uhr "hochwertige Ware" aus mehreren Paketen entwendet hatten, die in dem Gebäude in der Spechbacher Straße auf ihren Weitertransport zu den Empfängern warteten. Zuvor waren die Einbrecher durch die Mitarbeiterküche in den Stützpunkt eingedrungen, indem sie eine Türe aufgehebelt hatten.

"Dem ersten Anschein nach hatten die Diebe wenig Glück. Es waren keine Pakete vorhanden, deren Absender auf einen besonders wertvollen Inhalt schließen lässt", sagt Mombauer. Einige Pakete seien zur Beweissicherung vom Polizeiposten Waibstadt beschlagnahmt worden. Die anderen geöffneten Pakete wurden dann von der Nachverpackungsstelle des Paketzentrums Bruchsal bearbeitet. Dort werde überprüft, ob der Inhalt noch vollständig ist. "Falls ja, werden die Sendungen nachverpackt und zur Zustellung geleitet, falls nein, werden die Sendungen mit einem sogenannten ,Beschädigt‘-Scan versehen, und zum Absender zurückgeleitet", erklärt Mombauer. Betroffene Empfänger können das bei der Online-Paketverfolgung sehen. Wer also noch auf ein Paket wartet, erfährt das im Internet. Wer glaubt, betroffen zu sein, kann aber auch den DHL-Kundenservice unter Telefon 0228 / 4333112 anrufen.

Dass Empfänger-Kunden, deren Paket gestohlen wurde, auf dem Schaden sitzen bleiben, komme "bei regulärem Verhalten des Absenders" nicht vor, sagt Mombauer. Bis 500 Euro haftet DHL. Liegt der Wert des Pakets darüber und hat der Absender keine zusätzliche Versicherung abgeschlossen, dann berufe sich DHL auf einen sogenannten Haftungshöchstbetrag, sagt der Pressesprecher. Der berechnet sich aus dem Gewicht des Warengutes.

Vom Zustellstützpunkt in Eschelbronn werden Eschelbronn selbst, Zuzenhausen, Epfenbach, Neidenstein, Spechbach, Meckesheim und Waibstadt versorgt. Insgesamt sind das laut DHL 11.285 Haushalte.

Update: Sonntag, 26. Dezember 2021, 18.12 Uhr

Paketinhalte geklaut

Eschelbronn. (pol/sake) Unbekannte brachen am Montagmorgen zwischen 2 und 7 Uhr in den Zustellstützpunkt eines Paketlieferdienstes in Eschelbach ein.

Die Einbrecher hebelten die Tür der Mitarbeiterküche in der Spechbacher Straße auf und gelangten so in das Gebäude. Hier rissen sie mehrere Pakete auf und entwendeten daraus die Waren, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Die letzte Paketanlieferung erfolgte gegen 2 Uhr. Festgestellt wurde der Einbruch durch eine Angestellte zu Arbeitsbeginn, kurz vor 7 Uhr.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/690-0 zu melden.