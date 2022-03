Eppingen. (pol/msc) Zwei beschädigte Fahrzeuge, zweimal Fahrerflucht, 2,3 Promille - so lautet die Bilanz eines 66-Jährigen. Am Samstagabend wollte er laut Polizeibericht mit seinem Hyundai in Eppingen zunächst in der Wilhelmstraße in einem Parkhaus ausparken und beschädigte dabei ein Fahrzeug. Später stieß der Fahrer in der Brettachstraße mit einem weiteren Fahrzeug zusammen - beide Male entfernte er sich vom Unfallort, ohne die Polizei zu kontaktieren.

Aufmerksame Zeugen konnten den 66-Jährigen allerdings identifizieren, die Beamten fanden ihn schlafend in einem Hausflur. Ein Alkoholtest ergab einen Promillewert von 2,3. Dem Fahrer droht eine Anzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss, seinen Führerschein musste er abgeben.