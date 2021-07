Eppingen-Kleingartach. (pol/mare) Auf Geldautomaten in Kleingartach und Untergruppenbach haben es Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch abgesehen. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Kurz vor 2 Uhr ging von einer Bankfiliale in der Güglinger Straße in Kleingartach ein Alarm bei der Polizei ein. Die Überprüfung ergab, dass in einen Raum in der Nähe der Ausgabeautomaten eingebrochen worden war. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge aber nichts.

Einen großen Polizeieinsatz gab es gegen 3 Uhr in Untergruppenbach aus. Zahlreiche Anrufer hatten gemeldet, dass es in der Happenbacher Straße zu einer Explosion gekommen sei. Die Polizei stellte wenig später fest, dass der Geldautomat einer Bankfiliale gesprengt worden war. Von den Unbekannten fehlte jede Spur.

Da Zeugen angaben, dass kurz nach dem Knall ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit davongefahren war, wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen auch unter Beteiligung der benachbarten Polizeipräsidien eingeleitet. Bislang konnten die Unbekannten nicht ermittelt werden. Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens kann aktuell nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich beim Hinweistelefon der Kriminalpolizei, 07131/104-4444, melden.

Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.