Eppingen-Mühlbach. (pol/mün) Unbekannte haben in der Nacht auf Montag einen Bankautomaten in Eppingen-Mühlbach aufgebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam in die Bankfiliale in der Brettachstraße ein und machten sich gegen 2.20 Uhr an dem Geldautomaten zu schaffen. Nachdem dieser geöffnet wurde, flüchteten die Einbrecher mit ihrer Beute unerkannt vom Tatort, teilt die Polizei mit.

Zeugen, die in der Nacht auf Montag oder auch schon im Vorfeld des Einbruchs verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um die Bankfiliale beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131/104-4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.