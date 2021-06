Eppingen. (pol/rl) Weil eine 78-Jährige Gas und Bremse in ihrem Wagen verwechselte, kam es am Donnerstag in der Leiergasse zu einem Unfall. Die Subaru-Fahrerin wollte gegen 10 Uhr vorwärts in eine Parklücke einfahren, als sie auf das Gas anstatt das Bremspedal trat. Ihr Auto kollidierte daraufhin mit einer Straßenlaterne und einem Metallzaun.

Bei dem Zusammenstoß entstanden Schäden in Höhe von rund 13.000 Euro. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt.