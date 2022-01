Eppelheim. (luw) In der Eppelheimer Otto-Hahn-Straße kam es am Mittwochnachmittag zu einem größerer Rettungseinsatz. Gegen 16 Uhr musste eine männliche Person versorgt werden, die mit schwersten Verletzungen in eine Heidelberger Klinik eingeliefert wurde. Nach RNZ-Informationen soll es sich um einen Jugendlichen handeln.

Vor Ort waren neben einem Rettungshubschrauber zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Polizei und Rettungsdienst, darunter auch das speziell ausgerüstete "Medical Intervention Car" (MIC) des Heidelberger Universitätsklinikums. Zudem war die örtliche Feuerwehr im Einsatz.