Eppelheim. (pol/sake) Eine 42-jährige Radfahrerin wurde am Freitagmittag, 7. Januar, gegen 11.30 Uhr bei einem Unfall in Eppelheim leicht verletzt.

In der Hildastraße in Höhe der dortigen Packstation fuhr die Frau gerade an einem Abstellplatz für Mülleimer vorbei, als plötzlich ein Tor der Abstellanlage aufging. Das Tor gelangt mitten auf den Fahrweg der Radlerin. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte frontal mit dem Tor, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Beim darauf folgenden Sturz zog sie sich Verletzungen an Arm und Finger zu und klagte zudem über Kopfschmerzen. Warum das Tor unvermittelt aufging und ob es möglicherweise nicht richtig gesichert war, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.