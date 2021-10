Eppelheim. (luw) Nach einem nur fast erfolgreichen "Enkeltrick" hat die Polizei einen 15-jährigen Verdächtigen festgenommen. Weil das mutmaßliche Mitglied einer Betrügerbande nicht in Deutschland wohnt, kam der Jugendliche in Untersuchungshaft. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit.

Der Fall begann mit der üblichen Masche: Bei einer 83-jährigen Eppelheimerin klingelte am vergangenen Donnerstag das Telefon. Ein laut Ermittlern "bislang unbekannter Mittäter des 15-Jährigen" erzählte der Seniorin, dass ihr Sohn in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und man 30 000 Euro "Kaution" brauche, um ihn vor einer Inhaftierung zu bewahren. Der Anrufer gewann das Vertrauen der 83-Jährigen, es wurde eine Geldübergabe vereinbart, wenig später erschien der 15-Jährige vor dem Balkon des Opfers: Die Frau warf auf dessen "Weisung" einen Umschlag mit 15 000 nach unten, der Jugendliche nahm ihn auf.

Was danach folgte, wollte Thomas Bischoff, Sprecher der Staatsanwaltschaft, auf RNZ-Nachfrage nicht sagen. Aus "ermittlungstaktischen Gründen" könne man keine Details dazu nennen, wie die Polizei die Spur des 15-Jährigen aufnahm und wo dieser festgenommen wurde. Das Amtsgericht erließ Haftbefehl wegen "Flucht- und Verdunkelungsgefahr". Bischoff bestätigte, dass der 15-Jährige aus dem europäischen Ausland stamme.

Erklären konnte Bischoff aber, dass diese Betrugsbanden üblicherweise in verschiedene Rollen aufgeteilt seien: "Der sogenannte Keiler ist der Anrufer, ein Abholer nimmt das Geld entgegen und ein Logistiker bringt diesen zur Übergabe." In diesem Fall gehe man davon aus, dass der 15-Jährige der "Abholer" gewesen sei.

Der Jugendliche wurde von der Polizei festgenommen und der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.