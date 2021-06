Eppelheim. (bmi) Wer von einer brennenden Laternen spricht, meint für gewöhnlich ihren Licht spendenden Schein und kein Feuer im eigentlichen Sinne. Ein "richtiger" Laternenbrand ereignete sich dagegen in der Nacht auf Samstag gegen 23.30 Uhr in der Eppelheimer Seestraße.

Aus unbekannten Gründen hatte sich das "moderne Leuchtmittel", so Feuerwehrkommandant Uwe Wagner, unter einem Baum entzündet und drohte diesen ebenfalls in Brand zu setzen. "Ein in der Nähe wohnende Kamerad war schnell vor Ort und hatte die Flamme mit einem Feuerlöscher gelöscht", so Wagner. "Einen Laternenbrand hatten wir auch noch nicht – es wird eben nie langweilig." Die Feuerwehr löschte nach und kühlte die Laterne.