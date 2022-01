Edingen-Neckarhausen. (pol/rl) Ein 48-jähriger Mann beschädigte am frühen Freitagmorgen im Ortsteil Edingen mehrere am Fahrbahnrand geparkte Autos. Kurz nach 2 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, da der Mann schreiend durch die Hauptstraße lief und gegen geparkte Autos trat.

Als die eintreffenden Beamten den Mann zur Rede stellten, stellte sich heraus, was der Grund für den Ausraster war: Der 48-Jährige hatte ein Taxi gerufen. Als dies eintraf, weigerte sich der Fahrer jedoch ihn zu fahren. Seine Wut darüber hatte der 48-Jährige dann an mindestens einem VW und einem Seat am Straßenrand ausgelassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den Randalierer und bittet weitere Geschädigte, deren Fahrzeuge ebenfalls beschädigt wurden sich beim Ladenburg zu melden. Die Telefonnummer lautet: 06203/9305-0.