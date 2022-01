Edingen-Neckarhausen. (pol/lesa) Bei einem Streit in der RNV-Linie 5 ist bereits am Freitag, 14. Januar, ein Mann durch einen Messerstich leicht verletzt worden. Wie die Polizei nun mitteilte, geriet eine achtköpfige Gruppe Jugendlicher - sieben Jungen und ein Mädchen - gegen 21.45 Uhr mit einer dreiköpfigen Gruppe junger Männer in Streit. Die Bahn befand sich auf der Fahrt von Mannheim nach Edingen.

In dem Tumult wurde ein Mitglied der dreiköpfigen Gruppe, deren Alter die Polizei auf 17 bis 20 Jahre schätzt, durch einen Stich in den Oberkörper verletzt. Laut Polizei hatten mehrere Fahrgäste das Geschehen bemerkt. Zwei junge Mitfahrer hätten "couragiert" eingegriffen, die Kontrahenten voneinander getrennt und den Streit geschlichtet. Bei Letzterem ging es der Polizei zufolge möglicherweise um das Mobiltelefon des Verletzten. Dieser musste infolge des Streits ambulant behandelt werden; die achtköpfige Gruppe Jugendlicher verließ an der Haltestelle Edingen-West die Bahn.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Streit beobachtet haben, sowie insbesondere die beiden Streitschlichter. Sie erreichen die Ermittler unter Telefon 0621 174 4444.