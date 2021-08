Eberbach. (pol/lyd) Ein Streit zwischen zwei betrunkenen Männern am Samstag gegen 14 Uhr am Bahnhofsplatz endete in einer blutigen Auseinandersetzung, teilt die Polizei mit. Nachdem ein 56-jähriger und ein 57-jähriger Mann verbal aneinandergeraten waren, schlug der 56-Jährige seinem Kontrahenten mehrfach mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser zu Boden fiel.

Durch die Schläge zog dieser sich Verletzungen im Gesicht zu, welche durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt wurden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den ersten Verdacht der alarmierten Polizeibeamten. Bei dem 56-Jährigen stellten die Polizisten einen Wert von 1,76 Promille, bei dem Opfer einen Wert von 2,14 Promille fest.

Eine Behandlung in einem Krankenhaus war bei dem Verletzten nicht nötig. Der Täter musste für die weiteren strafprozessualen Maßnahmen mit zum Polizeirevier Eberbach, wonach er gehen durfte.