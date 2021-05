Dossenheim. (bmi) Dieser Vorfall macht sprachlos: Ein 57-jähriger Radfahrer ist am Samstagmittag auf der Straße am Neckargewann von einem Unbekannten am Kopf attackiert worden – und zwar so heftig, dass er laut Polizei stürzte, zu Boden fiel und bewusstlos liegen blieb. Ein Spaziergänger fand den zurückgelassenen Verletzten und wählte den Notruf.

Der neckarnah verlaufende Weg ist bei Radlern, Spaziergängern und Freizeitsportlern beliebt. Er verbindet Ladenburg mit dem Neuenheimer Feld und führt an Dossenheim, seinem Weiler Schwabenheimer Hof und mehreren Höfen vorbei. So nutzte auch der 57-Jährige die Route nach Heidelberg. Nahe der A5-Autobahnbrücke kam ihm im Nonnengewann auf Höhe der dortigen Pferdehöfe ein Unbekannter entgegen. "Im Moment der Vorbeifahrt" nahm der Mann laut Polizeibericht seinen Rucksack, holte aus und schlug dem Radler, der einen Helm trug, gegen den Kopf.

Ein Spaziergänger leistete Erste Hilfe und setzte schließlich gegen 11.20 Uhr einen Notruf ab. Der Rettungsdienst, der den leicht verletzten Radfahrer in ein naheliegendes Krankenhaus brachte, verständigte zwischen 12 und 12.30 Uhr die Polizei. Das hochwertige Fahrrad nahm die Polizei in Verwahrung.

"Es muss eine bewusste Handlung gewesen sein", berichtet Polizeisprecherin Jenny Elsberg auf RNZ-Nachfrage. Die Beamten ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung. Hinweise auf weitere Straftaten wie etwa einen Raub gebe es nicht.

Der Täter wird beschrieben als etwa 30 Jahre alt, mit schmalem Bart, dunklem Anorak und rot-weißem Rucksack. Die Polizei bittet Zeugen sowie den Ersthelfer um Meldung unter Telefon 06221/45690.

Update: Montag, 31. Mai 2021, 20 Uhr

Anmerkung der Redaktion: Irrtümlich hieß es in einer vorherigen Version, dass die Tat um 5.50 Uhr am Sonntagmorgen stattgefunden hätte.