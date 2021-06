Buchen. (pol/make) Ob es am Samstag, gegen 11.50 Uhr, am Kreisverkehr Walldürner Straße / Abt-Bessel-Straße in Buchen zu einem Zusammenstoß zwischen einem BMW und einem Motorrad gekommen ist, versucht aktuell das Polizeirevier Buchen herauszufinden. Laut Polizeiangaben steht fest, dass dort ein 27-jähriger Zweiradfahrer zu Fall gekommen ist.

Aufgrund nicht übereinstimmender Aussagen des Motorradfahrers sowie des BMW-Lenker ist aber unklar, ob die Fahrzeuge sich berührt haben und wie der Vorfall sich zugetragen hat. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden. An dem Motorrad entstand Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Pkw blieb unbeschädigt.