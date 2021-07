Buchen. (pol/mare) Die Polizei hat am Mittwochabend am Bahnhof Drogen bei vier jungen Leuten gefunden. Das teilen die Beamten mit.

Das auffällige Verhalten der vier jungen Leuten war Anlass einer Personenkontrolle der Polizei am Mittwochabend am Buchener Bahnhof. Die Gruppe stand am Fahrbahnrand und wartete, als ein Bekannter seinen Wagen ausparkte. Als ein Streifenwagen angefahren kam, liefen alle zügig davon. Der Autofahrer und die Fußgänger wurden daraufhin kontrolliert.

Dabei stellten die Polizisten fest, dass der 21-jährige VW-Fahrer vermutlich unter Drogeneinfluss stand. Er musste seinen Wagen stehen lassen und mit zur Blutentnahme in ein Krankenhaus kommen. Die übrigen Person wurde indes auf dem Bahnsteig kontrolliert. Während ein 14- und ein 17-Jähriger Tabak bei sich hatten, fanden die Beamten neben einem 17- und einem 18-Jährigen zwei Joints. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Ermittlungen laufen.