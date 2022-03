Brühl. (pol/mare) Seit dem 25. Februar kommt es in Brühl zu einer Serie von Graffiti-Schmierereien. Das berichtet die Polizei.

Zwischen Montag und Dienstag, 17 und 8 Uhr, wurden aktuell erneut zwei öffentliche Plätze mit Graffitis beschmiert. Der oder die Unbekannten besprühten wie bei zurückliegenden Fällen dieselben zwei Pflanzenbetonkübel im Bereich des Parkplatzes im Schrankenbuckel am dortigen Treppenabgang zum Hambacher Weg. Die Kübel wurden wieder mit den Zahlen "12" und "13" versehen. Ebenso wurde der Schriftzug "Again and Again" angebracht.

Außerdem besprühten die Unbekannten ein Verkehrsschild mit einem in schwarzer Farbe gesprühtem Gesicht. Auch im Bereich des Skater Park fanden Mitarbeiter der Gemeinde Graffitis mit derselben Botschaft, nur diesmal in Form der Buchstaben "AC" und "AB" an einer Seitenmauer der Halfpipe. An der Zaunumrandung des Fuß- und Basketballfeldes wurde außerdem der Schriftzug "ANTIFA AREA NO COPS NO NAZIS" aufgesprüht.

Durch die Farbschmierereien entstand erneut ein Sachschaden von schätzungsweise 1000 EUR. Die Stadt Brühl musste also wieder kostspielige Reinigungsarbeiten in Auftrag geben.

Der Polizeiposten Brühl sucht Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 06202/71282 oder auch beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Nummer 0621/833970.