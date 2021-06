Brühl. (pol/krs) Zwei Unfälle hat ein 66-jähriger Fiat-Fahrer am Montag gegen 19.45 Uhr in der Friedrich-Eber-Straße verursacht. Laut Polizeiangaben hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von mehr als 2000 Euro und machte sich anschließend aus dem Staub.

Aufmerksame Zeugen hatten ihn jedoch beobachtet und den Beamten das Kennzeichen des Fiats gemeldet. Demnach verließ der 66-Jährige mit seinem Auto den Parkplatz eines Supermarkts, ohne auf den Verkehr zu achten, und fuhr gegen einen Baumschutz am Fahrbahnrand. Danach setzte er zurück, stieß dabei gegen einen geparkten Skoda und flüchtete vom Unfallort.

Die Beamten konnten den Mann aufgrund der Zeugenmeldungen schnell ermitteln und trafen ihn zu Hause an. Vor seinem Anwesen erkannten sie das Unfallauto, in dem eine leere Wodkaflasche und eine leere Bierdose lagen.

Der 66-Jährige verweigerte einen Atemalkoholtest und musste deswegen zur Blutprobe auf die Dienststelle mitgenommen werden. Das Ergebnis des Tests steht noch aus.