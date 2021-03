Bruchsal. (pol/ppf) Vier beschädigte Fahrzeuge und ein Schaden von rund 8.000 Euro sind die Bilanz der Trunkenheitsfahrt eines 43-Jährigen am Sonntagnachmittag in Untergrombach.

Kurz nach 16.30 Uhr fuhr der 43-jährige Fahrer eines VW Crafters auf der Bruchsaler Straße in Richtung Bruchsal. Dabei touchierte er beim Vorbeifahren drei auf Höhe der evangelischen Kirche am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge und flüchtete anschließend. Als der Unfallverursacher kurze Zeit später von einem Zeugen auf den erheblichen Schaden angesprochen wurde, soll dieser den Schaden begutachtet und anschließend kommentarlos davongefahren sein, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die daraufhin verständigte Polizei konnte den Aufenthaltsort des Flüchtigen ermitteln und den Fahrer kontrollieren. Dieser war offenkundig so stark alkoholisiert, dass er einen vor Ort angebotenen Alkoholtest nicht mehr durchführen konnte. Der Mann musste die Beamten daher mit auf das Revier begleiten und dort eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.