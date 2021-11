Bammental. (bmi) Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat ein Feuer im Hochhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße am Montagabend für einen Großeinsatz gesorgt. Rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz, nachdem gegen 18.20 Uhr ein Brand mit starker schwarzer Rauchbildung gemeldet worden war. Drei Verletzte, davon einer schwer, eine zerstörte Wohnung sowie ein Schaden von etwa 50 000 Euro lautete die Bilanz am Ende.

Von einer dramatischen Situation wusste Feuerwehrkommandant Timo Winkelbauer auf RNZ-Nachfrage zu berichten. "Vor lauter Rauch war die Straße bei unserer Ankunft kaum noch zu sehen", schilderte der Einsatzleiter. In einer Wohnung im Hochparterre sei es zu einem ausgedehnten Zimmerbrand gekommen. Da sich der Bewohner nach Erstinformationen noch in der Wohnung aufhalten sollte und die Flammen auf das nächste Stockwerk überzugreifen drohten, wurde die Alarmstufe auf "F 4 Feuer Eskalation" hochgestuft. "Wir waren kurz davor, das gesamte Gebäude zu evakuieren", verdeutlichte Winkelbauer den Ernst der Lage.

So weit kam es zum Glück nicht. Denn zum einen wurde der gesuchte Bewohner – laut Bürgermeister Holger Karl ein 58-jähriger Mann – von Rettungskräften unweit des Gebäudes gefunden und versorgt. Er war laut Feuerwehr nicht mehr ansprechbar, erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung. Der Bammentaler wurde zunächst in einer Heidelberger Klinik auf der Intensivstation versorgt, mittlerweile laut Karl auf die Normalstation verlegt.

Zum anderen brachte die Feuerwehr den Brand durch das Löschen über den Balkon und dann über den Wohnungseingang binnen einer Viertelstunde unter Kontrolle. "Meine Mannschaft hat sehr gut gearbeitet und auch die Absprache mit den weiteren Kräften verlief reibungslos", lobte Winkelbauer. "Nach umfangreichen Nachlösch-, Lüftungs- und Aufräumarbeiten" wurde der Einsatz gegen 21 Uhr beendet. Insgesamt waren 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bammental, Neckargemünd und Wiesenbach mit 13 Fahrzeugen beteiligt. Zwei weitere Bewohner des Hochhauses mit insgesamt 70 Wohnparteien wurden indes vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, mussten aber nicht weiter behandelt werden, wie Polizeisprecher Michael Klump berichtete. Zur Ermittlung der Brandursache gebe es noch keine Erkenntnisse.

Bereits im Juni waren bei einem Feuer im fünften Stock des Hochhauses sechs Personen – darunter drei Feuerwehrleute – verletzt und die Wohnung einer jungen Familie zerstört worden. "Diesmal war das Einsatzbild noch eine Klasse schlimmer", meinte Winkelbauer. Dafür war das Feuer im Erdgeschoss ohne lange Wege einfacher zu bekämpfen. Statt Sommerhitze herrschte Winterkälte – umso besser, das diesmal eine Evakuierung nicht nötig wurde.

Update: Dienstag, 30. November 2021, 20.26 Uhr