Bad Rappenau. (pol/msc) Am Samstagvormittag brannte ein Lastkraftwagen im Buchäckerring in Bad Rappenau-Bonfeld. Der 35-jährige Fahrer war nicht in seinem Fahrzeug, als der Brand ausbrach, andere LKW-Fahrer wurden allerdings auf das Feuer aufmerksam.

Sie löschten das Führerhaus, verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ursache ist laut Polizeiangaben noch unklar. Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.