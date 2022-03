Hockenheim. (pol/sake) Auf der Bundesstraße 39 (B39) bei Hockenheim kam es am Sonntag, 13.3., gegen 13.45 Uhr zu einem Unfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Aus bislang unbekannten Gründen kam der Fahrer eines Mitsubishi in Fahrtrichtung Mannheim in Höhe Hockenheim nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge mehrfach und kam schließlich im Grünstreifen zum Stillstand. Der Fahrer wurde durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert, teilt die Polizei mit.

Die Richtungsfahrbahn der B39 in Fahrtrichtung Mannheim musste für etwa 35 Minuten voll gesperrt werden. Um etwa 14.45 Uhr konnte die Unfallaufnahme beendet und die Fahrbahn wieder freigegeben werden.