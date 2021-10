Neckarsteinach. (pol/mün) Auf der Bundesstraße B37 zwischen Kleingemünd und Neckarsteinach kommt es am Mittwochvormittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. In der Baustelle am Eisenbahntunnel ereignete sich gegen 10.53 Uhr ein Unfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt sind. Das bestätigte die Polizei Darmstadt.

Es kommt zu Verkehrsbehinderungen, da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit sind und der Verkehr einspurig geführt werden muss.

Weitere Informationen folgen.