Leimen. (lesa) Nach einem missglückten Wendemanöver ist es am Montagnachmittag auf der Bundesstraße B 3 zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten gekommen. Wie ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage mitteilte, hatte ein in Richtung Heidelberg fahrender Autofahrer gegen 16.20 Uhr versucht, seinen Wagen zu wenden. Dabei wurde das Auto auf Höhe der Abfahrt Leimen-Süd von einem entgegenkommenden Wagen erfasst.

"Zwei Personen sind vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden", berichtete der Polizeisprecher. Beide saßen den Ermittlern zufolge in jenem Wagen, der zu wenden versucht hatte. Die beiden am Unfall beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle war neben der Polizei der Rettungsdienst im Einsatz. Infolge der Unfallaufnahme wurde die B 3 vollgesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.