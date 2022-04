Sinsheim. In neun Stunden wurden am Montag auf der Autobahn A6 bei Sinsheim 104 Fahrzeuge und 190 Personen kontrolliert. Die Schwerpunktkontrollen der Verkehrspolizeiinspektion des Präsidiums Mannheim wurden an der Autobahnraststätte Kraichgau-Süd zwischen 6 und 15 Uhr durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag hierbei laut Polizeiangaben auf der Bekämpfung der überregionalen Kriminalität, der Erkennung von alkohol- und drogenbeeinflussten Autofahrern sowie der Kontrolle des Schwerlastverkehrs.

Bei den Kontrollen wurden neben zahlreichen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten vor allem ein Fahrer auffällig: Er fuhr mit einem Kölner Auto und hatte einen tschechischen Führerschein dabei, der laut Polizei augenscheinlich gefälscht war. Zudem hatte er Drogen im Blut, wie die Polizei in ihrem Bericht vermerkte. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und der Urkundenfälschung ermittelt.

Auch sein Beifahrer muss mit Konsequenzen rechnen. Er hatte offenbar einen ebenfalls gefälschten Ausweis sowie kleinere Mengen Rauschgift dabei. Zudem ergab die Überprüfung, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war und eine Restfreiheitsstrafe von über 500 Tagen zu verbüßen hat. Die Beamten brachten ihn ins Gefängnis, jetzt wird zudem wegen Missbrauchs von Ausweispapieren und Drogenbesitz gegen den Mann ermittelt.

Des Weiteren stellten die Polizeibeamten sechs Fälle von Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fest, vier Verdachtsfälle auf Drogenbesitz, zweimal Fahren ohne Führerschein, einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt, 14 Verstöße gegen die Straßenverkehrs-Ordnung und die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, 16 Zuwiderhandlungen gegen die Sozialvorschriften und drei gefahrgutrechtliche Verstöße fest.